Rischio salmonella Grave richiamo alimentare il Ministero della Salute pubblica marca e lotti

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Unaallertaha colpito il mercato delle uova in Italia. Ilhato una lunga lista di richiami precauzionali per possibile contaminazione dain diversidi uova fresche di categoria A da allevamento a terra. Al centrovicenda c’è l’azienda Cascina Italia Spa, che ha prodotto tutti icoinvolti nello stabilimento di Spirano, in provincia di Bergamo. Sono ben 28 i richiami effettuati, che riguardano uova vendute con vari marchi: Cascina Italia, Smart (Esselunga), Ovonovo, Delizie dal Sole (Eurospin), Lactis (Parmalat), Latteria Chiuro, Gesco, Amadori, Conad e Del Campo. >> Tumori pancreas e stomaco, i sintomi da non sottovalutare per una diagnosi precoce Tutti i prodotti provengono dallo stesso stabilimento di Cascina Italia a Spirano.