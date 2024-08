Ragazzo ferito dal canestro a Porto San Giorgio i carabinieri in Comune per la documentazione del campetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024)San(Fermo), 28 agosto 2024 - Visita deiinper acquisire larelativa alda palladi via delle Resistenza dove il 19 agosto scorso il crollo di unhaalla testa un 20enne del posto. L’acquisizione è stata disposta dalla Procura della Repubblica di Fermo, che coordina le indagini sull’incidente. Un atto dovuto visto che il fascicolo per lesioni colpose gravi è ancora a carico di ignoti. Dunque non c’è ancora alcun indagato, visto che eventuali responsabilità colpose di qualcuno sono ancora tutte da dimostrare. Intanto ilvittima dell’incidente si trova ancora ricoverato all’ospedale regionale “Torrette” di Ancona dove viene tenuto sedato.