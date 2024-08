Mattia Bellucci ragiona a lungo termine | Importante vincere una partita in uno Slam ma è un punto di partenza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Prima vittoria in un singolo incontro di unoper. Il tennista lombardo, proveniente dalle qualificazioni, sul campo-17 ha affrontato nel primo turno degli US Open 2024 un giocatore dal nobile passato cheha potuto ammirare da ragazzino nei suoi scontri con Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer. Si parla dello svizzero Stan Wawrinka. Un successo pesante per lui sullo score di 6-4 7-6 (5) 6-3. Un’affermazione che può essere rappresentata da una parola: “Gestione. È stato veramente impegnativo gestire il pubblico perché per me è una cosa nuova. Farlo sul campo-17 non era facile, contro un avversario come Wawrinka. Sto vivendo un buon momento, sapevo di poterlo mettere in difficoltà, ma è la prima vittoria in un Major ed è un risultato significativo per me. Ho saputo controllare delle cose che in passato mi avrebbero messo in difficoltà“.