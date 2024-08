Mario Rui il nuovo Demme? Potrebbe restare a Napoli anche se fuori rosa Tmw

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Nonostante Antonio Conte l’abbia messoRui rischia di rimanere ae fare la fine di Diego; gli azzurri sono riusciti quest’estate a liberarsi del tedesco che ormai eradai progetti del club da due anni.Rui va verso la permanenza aTuttomercatoweb scrive:Ruirimanere al. Il difensore azzurro non vorrebbe lasciare la città partenopea,se è un. Il portoghese percepisce circa 2,5 milioni di euro all’anno fino al 30 giugno del 2026, quindi èdifficile pensare a una risoluzione contrattuale senza anticipare quasi tutto con una buonuscita. Aveva ricevuto diverse offerte, ma non è riuscito alcun trasferimento finora: La speranza diRui era quella di giocare in un top club in Portogallo, come Sporting di Lisbona, Porto oppure Benfica. Però non ci sono mai state proposte.