Lazio | Baroni studia i cambi in vista del match con il Milan

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Prove tattiche per Marcoindella prossima sfida di campionato contro il, in programma sabato 31 agosto allo stadio Olimpico, dove la spinta dei tifosi sarà fondamentale per ripartire dopo il passo falso di Udine. Il tecnico biancoceleste prosegue con i test a Formello e riflette su alcuni possibilirispetto alla partita precedente. In regia, ad esempio, potrebbe tornare Rovella, capace di dare qualcosa in più nella fase di palleggio, con Vecino inizialmente in panchina. Possibili novità anche in attacco, dove Noslin potrebbe perdere la maglia da titolare a beneficio di uno tra Isaksen e Tchaouna. Chi invece scalpita per avere minutaggio anche a partita in corso, sono Castrovilli e Nuno Tavares. Per decidere c’è ancora tempo, ma l’allenamento di giovedì e la rifinitura del venerdì scioglieranno ogni dubbio.