La restituzione dei beni è il primo passo per migliorare il futuro dell’Africa

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il tempo delle restituzioni e? cominciato. In modo esemplare per l’Africa ma anche su scala mondiale, il 6 dicembre 2021 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato all’unanimita? una delibera relativa al rientro o alladiculturali nel Paese di origine. Esempi di tali restituzioni si stanno moltiplicando in tutto il mondo e sono il segno di uno slancio che crediamo non si fermera?, soprattutto poiche? diversi Paesi africani, come Senegal en, sono impegnati in politiche patrimoniali proattive che non si possono piu? ignorare. Piu? complessa e delicata e? la questione delle riparazioni, perche? divide tanto gli studiosi quanto la societa?, almeno quella parte di societa? che e? interessata.