La carica dei 35 lombardi Barlaam sogno francese

(Di mercoledì 28 agosto 2024) di Giuliana Lorenzo I tre “agitos” in rosso, blu e verde, simbolo e immagine del’impegno della comunità paralimpica, sono pronti a splendere lungo la Senna. Da oggi gli atleti italiani e, ben 35, andranno a caccia di medaglie ma soprattutto, cercheranno, come ha insegnato l’ultima edizione dei Giochi Olimpici, di viversi al meglio l’esperienza. In prima linea ci sono i nuotatori in acqua già domani, quasi tutti scuola Polha Varese. Il club lombardo da anni è una vera e propria scuola e fucina di talenti a livello paralimpico. Punta di diamante del gruppo è il milanese Simone, chiamato a dimostrare di essere, ancora una volta, il più forte. A Tokyo 2020, patì e non poco la tensione, riuscendo a raccogliere quattro medaglie, di cui “solo“ una d’oro. A Parigi, come ha detto in una recente intervista è "pronto a perdere, ma non disposto a farlo".