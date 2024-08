Judd Apatow alla regia di una commedia romantica sui viaggi nel tempo per Universal

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il regista di titoli come Molto incinta e 40 anni vergine,, dirigerà la prossimaper. Negli anni '80, nessuno ha dominato lacome. Il suo raggio d'azione ha influenzato il panorama comico, dproduzione di Su×bad - Tre menti sopra il pelo, Strafumati e Le amiche della sposaserie della HBO, Girls. Era intoccabile.si è rivelato anche un regista più che decente, dirigendo titoli intelligenti e per adulti, come 40 anni vergine e Molto incinta. Tuttavia, in questo decennio,non ha avuto la portata e l'influenza di un. Il suo marchio di stile comico maschile non è invecchiato bene nell'era del #MeToo. Il risultato è che i