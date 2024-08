Istat | cala il fatturato dell' industria ma l' export allevia il dolore

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L’ha pubblicato il report sule dei servizi relativo a giugno 2024. Mese in cui, al netto dei fattori stagionali, si registrano aumenti in termini congiunturalio 0,1 per cento in valore. Vale a dire, un incremento dirispetto al periodo precedente in termini di valore monetario del bene o servizio. A ciò si contrappone però una diminuzioneo 0,7 per cento in volume, ossia la quantità di prodotti venduti effettivamente. Il dato in questione si lega alla flessione registrata sul mercato interno, in cui la domanda indebolita ha causato un -1,0 per cento in valore e -1,6 per cento in volume. Sul versante parecchio eterogeneo dei servizi (dal trasporto alle telecomunicazioni), si rilevano calio 0,7 per cento in valore e 1 per cento in volume.