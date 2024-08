Hotel Excelsior Venezia | una storia che si intreccia con il cinema

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Life&People.it Ci sono luoghi che sembrano non appartenere alla realtà; spazi dotati di un’anima, che si espandono oltre i confini fisici svelando un ipnotizzante pulsione di vita. Luoghi come l’del Lido disi elevano dal banale concetto di spazio per farsi tempo, testimonianza quasi secolare delladi quell’arte capace di sospendere, al buio, l’incredulità. Uno spettacolo di raffinato design, quello dell’che, dal 1932, ha legato la propria essenza alla Mostra Interazionale d’artetografica, diventandone cuore pulsante. Ladell’del Lido diCon le sue ormai iconiche cupole e torrette, espressione manifesta dell’incontro tra lo stileno a quello moresco, l’rappresenta un vero e proprio trionfo di quell’architettura eclettica, che ha contraddistinto i primi anni del Novecento.