Futuro Osimhen nuovo indizio sul futuro | Lui è il nostro attaccante

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Verso il gong del calciomercato, Victorsembra pronto a salutare Napoli e i napoletani: spunta unsulNelle ultime ore, soprattutto con la chiusura dell’affare Romelu Lukaku, si sono intensificati i rumors sull’uscita di Victordal Napoli. Il club azzurro ha deciso ugualmente di puntare al calciatore belga, senza avere la certezza di cedere il suo bomber nigeriano. Un rischio. Da domenica scorsa, l’Al-Ahli ha provato a sondare la pista, bussando alla porta del club azzurro e dell’entourage dell’. L’agente di Victor ha tuonato sui social, chiedendo rispetto ed equilibrio per il suo assistito, che avrebbe ancora tanto da dire in Europa. Insomma, sembrava un secco no all’Arabia.