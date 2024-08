FRANCESCO CAVESTRI a LE SERE DEI MERCANTI l’1 settembre a Milano

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 28 agosto 2024)torna in concerto adomenica 1°per un evento speciale tra musica e cinema per la seconda edizione di “Ledei”, organizzata ogni anno in Piazza dei(dietro Piazza Duomo). Tra musica e cinema,live a, dopo il sold out registrato al Blue Note die a Piano City, ritorna acon un evento speciale tra musica e cinema per la seconda edizione di ”LEDEI”. Si tratta di un concerto (a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti), organizzato da Ponderosa Music Art. L’evento anticipa la proiezione del film “C’è Ancora Domani” di Paola Cortellesi.