Eroico Salvataggio | Bagnino Soccorre Famiglia Trascinata dalla Corrente

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Chieti - Al Lido Nausica di Francavilla, undella Compagnia del Mare Lifeguard, Daniele Mancini, si è reso protagonista di un triploin mare, evitando una tragedia. Mancini ha notato unadi tre turisti in difficoltà,al largodi risacca e impossibilitata a tornare a riva. I tre si trovavano in un punto dove non riuscivano più a toccare il fondo, rischiando di essere sopraffatti dalle onde. Senza esitare, il giovane assistente bagnante si è dotato di un giubbotto die si è tuffato in mare, affrontando il mare mosso per portare in salvo, uno alla volta, i tre bagnanti. Grazie alla sua prontezza e alla sua abilità, è riuscito a riportare sani e salvi sulla battigia il padre, la madre e il figlio, tutti provenienti da Como e in vacanza a Francavilla.