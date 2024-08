Come finisce il film Il Ciclone | un nuovo capitolo per Levante e Caterina

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Alla fine deldi Leonardo Pieraccioni Il, Naldone e Franca si sposano, celebrando il loro amore con una festa nel paese., invece, ha deciso di seguire il suo cuore e si è trasferito in Spagna, dove ha iniziato una nuova vita al fianco di. Continuando il suo lavoro di contabile,formano una famiglia e hanno un figlio, a cui danno il nome del nonno, Gino, in onore del legame speciale che ha sempre unitoal suo amato nonno. L’iconica commedia italiana del 1996 racconta la storia di, un giovane toscano che vive con la sua famiglia in un casale in campagna. Suo fratello Libero, un pittore con una passione per le domande esistenziali e teologiche, è una figura enigmatica e sempre persa nei suoi pensieri.