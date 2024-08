Ciclismo | le prossime gare e gli ultimi risultati Giro della Toscana l’Aromitalia è pronta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ilverso il finale di stagione e per quello pratese ottimida partesquadra femminile del3T Vaiano, che da domani fino a domenica sarà impegnata nel-Memorial Michela Fanini, che prenderà il via da Campi Bisenzio con un cronoprologo. Sul piano organizzativo il calendario dellepratesi propone da qui alla fine una sola gara, la Coppa 29 Martiri per juniores con partenza da Vaiano e conclusione sulla Collina di Prato nei pressi di Schignano. La gara che tra l’altro festeggia quest’anno i 60 anni, si svolgerà domenica 15 settembre su di un percorso di 103 km con partenza alle 13,30 ed organizzazione affidata al Vaiano Bike.