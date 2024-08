Ciao Paolo Paolo La sorella del centauro | Mi mancheranno la tua fisicità e saggezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Era un uomo senza confiniPardini. Di terra e di mare. Profondamente radicato alle sue orgini, la sua famiglia, la sua Viareggio Eppure alla ricerca di orizzonti lontani, che inseguiva navigando. La sua più grande passione; che aveva trasformato in una professione studiando per diventare comandante di yacht dopo un percorso da fisioterapista. Aveva 51 anni, vissuti tutti appieno, cercando di assecondare il suo vento. Per terra e per mare. Fino all’ultimo istante. Fino a quando lunedì sera, poco dopo le 22, sulla Variante Aurelia, appena imboccato l’ingresso di Viareggio Sud in direzione di Lido di Camaiore, per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo della sua motocicletta. Fatale, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato l’impatto con il guard rail. Devastanti le ferite riportate, che non hanno concesso all’uomo nessuna possibilità.