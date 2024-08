Catania via Fossa della Creta | i cani poliziotto trovano oltre 7 kg di marijuana | arrestato 22enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Nei giorni scorsi, nell’ambito dei predisposti servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, gli agentiSquadra Volanti e dell’Unità Cinofila in forza all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato un servizio nel quartiere di Librino e precisamente in via. Il caneAres ha iniziato a segnalare con insistenza un garage I poliziotti si sono, quindi, attivati per capire chi fosse il titolare del garage, riuscendo a reperire qualche indicazione da parte dei condomini. Individuata l’abitazione del titolare due poliziotti – senza che gli altri due abbandonassero il garage – si sono recati al piano indicato, accompagnati dall’altro caneMaui.