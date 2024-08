Castlevania Dominus Collection è disponibile

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Konami Digital Entertainment ha annunciato ieri, durante il Nintendo Direct, cheè orain download per Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series XS e Steam.include tre titoli della seriepubblicati per Nintendo DS tra il 2005 e il 2008.: Dawn of Sorrow,: Portrait or Ruin e: Order of Ecclesia rappresentano il cuore pulsante della collezione, a cui si affiancano due titoli bonus: Haunted Castle, versione arcade di, e Haunted Castle Revisited, versione reimmaginata e ridisegnata del classico arcade.offre diverse opzioni “Quality of Life”, tra cui rewind, quick save e load-gamein ogni momento. Il layout di controlli e display per il dual screen sono completamente personalizzabili.