Beetlejuice Beetlejuice la recensione | bentornato Tim Burton!

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il film:, 2024. Diretto da: Tim. Genere: Horror, Commedia. Cast: Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Catherine O’Hara, Monica Bellucci. Durata: 104 minuti. Dove l’abbiamo visto: All’81° Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, in anteprima stampa. Trama: Lydia Deetz è costretta a tornare a Winter Rivers per il funerale improvviso del padre Charles. Porterà con sè la figlia Astrid, con la quale non ha esattamente un ottimo rapporto. Ma all’interno della vecchia casa, lo spiritello porcello del primo film brama di tornare nel mondo dei vivi.