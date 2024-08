Basket Argento Vivo su Sky Sport a 20 anni dalla finale Olimpica di Atene

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il 28 agosto, cade il ventesimoversario dellaraggiuntaNazionale maschile diai Giochi di2004. Quellarappresenta il risultato più importante ottenuto nella sua storiapallacanestro azzurra - medaglia d’, come ai Giochi del 1980, ma a Mosca gli americani non c’erano.In occasione della ricorrenza su SkyUno, SkyArena, Sky24 e in streaming su NOW andrà in onda lo speciale dal titolo "- vent'da2004"., perché a due decenni di distanza l’affetto degli appassionati per quella Nazionale è immutato. Ascolteremo le voci dei protagonisti - coach Recalcati, Pozzecco, Soragna, Basile, Bulleri, Marconato, Meneghin.