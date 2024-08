Attentato Trump Fbi | autore ha passato mesi a cercare obiettivo

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L'uomo armato che ha tentato di uccidere Donaldha profuso "sforzi prolungati e dettagliati" per, allo scopo di attaccare un grande comizio prima di decidere di prendere di mira il candidato repubblicano alla presidenza in un comizio in Pennsylvania a luglio. Lo hanno dichiarato responsabili dell'Fbi.Secondo l'intelligence americana, il 20enne Thomas Crooks ha cercato più di 60 volte informazioni sull'ex presidente americano e sul suo rivale di quel momento, l'attuale presidente in carica (democratico) Joe Biden, prima di iscriversi al comizio dia inizio luglio."Abbiamo assistito a uno sforzo prolungato e dettagliato per pianificare un attacco a determinati eventi, il che significa che ha esaminato una serie di eventi o obiettivi", ha dichiarato Kevin Rojek, il più alto funzionario dell'Fbi nella Pennsylvania occidentale, in un briefing telefonico con i giornalisti.