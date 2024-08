Allarme bomba a scuola durante gli esami di riparazione in provincia di Latina Arrivano gli artificieri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Evacuazione e Intervento delle Forze dell’Ordinequesta mattina all’Istituto Professionale Filosi di via Roma, a Terracina,lo svolgimento deglidi. L’è scattato a seguito di una telefonata anonima ricevuta dalla segreteria della, in cui veniva minacciato un’esplosione alle ore 11:00. Dispiegamento delle Forze dell’Ordine Sul posto sono immediatamente intervenuti Carabinieri, Polizia, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, mentre si attende l’arrivo degliper eseguire le verifiche necessarie. La preside Margherita Silvestre ha prontamente allertato le autorità e ha ordinato l’evacuazione dell’edificio.Svolti in Piazza Garibaldi Per garantire la sicurezza di tutti, glisono stati temporaneamente trasferiti in Piazza Garibaldi.