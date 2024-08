Venerdì 30 agosto il primo consiglio dei ministri dopo la pausa

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 27 agosto 2024) ROMA – Si terrà30alle ore 17 la prima riunione deldeilaestiva. E’ quanto si apprende da fonti di governo. La riunione del cdm rappresenta un momento cruciale per fare il punto sulle questioni rimaste in sospeso durante l’estate e per definire le priorità dell’esecutivo nei prossimi mesi. Tra i temi in agenda potrebbero figurare questioni economiche, il piano di riforme richiesto dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e altre urgenze di natura legislativa e amministrativa. Sempreè in programma il vertice dei leader del centrodestra, con la presidente delGiorgia Meloni e i due vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani, che sarà particolarmente importante per consolidare la coesione all’interno della coalizione e coordinare le azioni future in un contesto nazionale e internazionale sempre più complesso.