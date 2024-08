Varenna sposi da tutto il mondo per il sì sul lago di Como | ora per prenotare basta un click

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) «Fiori d’arancio suldia portata di. Peril matrimonio da sogno nella Perla diun colpo di mouse o un tach sullo scermo dello smartphone. È natoWeddings, una piattaforma online peruna delle location dove è possibile sposarsi a: Villa Monastero, Villa Cipressi o il municipio.registrarsi e iscriversi sul portarewedding.com , indicare il posto, la data e la fascia oraria per verificarne la disponibilità e poi procedere alla conferma e al pagamento. «Il portale mostra le descrizioni dei luoghi, gli orari disponibili ed i costi per la celebrazione di matrimoni civili o delle unioni civili di cittadini stranieri o italiani non residenti nel Comune di– spiega il sindaco Mauro Manzoni -. Per i residenti la cerimonia sarà invece sempre gratuita».