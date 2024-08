Usa missione di Sullivan in Cina | si lavora per vertice Biden-Xi

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 27 agosto 2024) (Adnkronos) – E' atteso oggi, 27 agosto, a Pechino Jake. E' la primadi un consigliere per la Sicurezza nazionale Usa dai tempi di Susan Rice, dall'epoca dell'Amministrazione Obama. E' la prima visita in otto anni, la prima in assoluto diin, sottolineano anche a Pechino, convinti che oggi le relazioni L'articolo Usa,diin: siper-Xi proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.