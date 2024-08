US Open Matteo Arnaldi liquida in tre set Zachary Svajda e approda al 2 turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Missione compiuta pernel primodegli US2024. Il ligure (n.30 del ranking) ha sconfitto la wild card americana,(n.102 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-2 6-1. Una partita in cui il nostro portacolori, pur con alcuni momenti un po’ troppo frenetici, è riuscito a spuntarla con relativa tranquillità , con il punteggio di 6-3 6-2 6-1 in 1 ora e 41 minuti. Sul suo cammino ci sarà il vincente del confronto tra il russo Roman Safiullin e un’altra wild card statunitense, Matthew Forbes. È probabile che sarà il russo, avanti due set a zero e con un break di vantaggio nel terzo. Nel primo setha faticato ad accendersi, dovendosi impegnare nell’annullare una palla break nel terzo game. Pericolo sventato e tennis in crescita per il nostro portacolori come certificato nell’ottavo game, quandoha strappato la battuta al rivale.