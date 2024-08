Serie B Notte di fuoco per la Cremonese | allo Zini arriva il Palermo in crisi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Laè ancora un cantiere aperto. Lo sa Stroppa, lo sa la squadra e a maggior ragione la società che ha voluto regalare al proprio mister una lungadi innesti di qualità a cui deve essere concesso il tempo naturale per conoscersi e trovare feeling in campo. Una vittoria in extremis, su rigore oltretutto, non risolve i problemi emersi fino ad ora, ma una cosa è certa: oggicontro ilil morale sarà ben diverso rispetto a quello che aleggiava nel prepartita della sfida contro la Carrarese. "Noi non siamo ancora al 100 per cento", spiega il tecnico ex Monza, che non essendo solito trovare alibi rimane lucido e con i piedi per terra nella disamina del momento attuale. "Resta il fatto che dobbiamo tornare a fare le cose che sappiamo perché altrimenti rischi di uscirne con le ossa rotte: ad avversarie come ilnon devi concedere certe palle gol".