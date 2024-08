Pronto soccorso nuove procedure per riscuotere dai turisti extra Ue | c’è la delibera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Firenze, 27 agosto 2024 – Far pagare anche aiUe le spese sanitarie. Con questo obiettivo procede in Toscana l’armonizzazione delledi pagamento e riscossione delle prestazioni sanitarie erogate ina persone straniere provenienti da paesi al di fuori dell’Unione europea con soggiorno breve per motivi di turismo, visite brevi o affari. Come annunciato nelle scorse settimane dal presidente Eugenio Giani, la giunta regionale ha approvato nel corso della sua ultima seduta lamessa a punto dall’assessorato al diritto alla salute con la quale la Regione Toscana rende omogenee e potenzia leaffinché si possacon maggior certezza rispetto ad oggi quanto dovuto, sulla base di una norma nazionale, daistranieri che ricevono assistenza sanitaria negli ospedali toscani.