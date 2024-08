Pensioni niente quota 41 light | no alle proposte della Lega Giorgetti sgambetto a Salvini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024) Entra nel vivo la discussione sulla prossima manovra finanziaria del Governo e già sembrano emergere contrasti sulle misure da adottare. La vera questione non è tanto politica, quanto economica. Giorgia Meloni ha la necessità di far quadrare i conti e di reperire 25 miliardi, e la sua priorità è adottare misure che vadano ad aiutare le famiglie. Per questo ha concordato una linea con il Ministro dell’Economiache verrà comunicata a Matteoil 30 di Agosto, al primo vertice di maggioranza dopo la pausa estiva. In quella sede, Meloni emetteranno in chiaro che non c’è la possibilità di intervenire sullee che di intodurre la cosiddetta “41“, come invece avrebbe voluto la, non se ne parla.