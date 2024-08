Paralimpiadi di Parigi 2024 dove vederle in TV?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 27 agosto 2024) Ormai il conto alla rovescia sta per terminare. Domani, a, partiranno le. Alla cerimonia d’inaugurazione di Place de la Concorde sarà presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che guiderà, idealmente, la più nutrita delegazione azzurra di sempre. La squadra tricolore, infatti, sarà composta da 141 persone, 71 donne e 70 uomini. L’Italia gareggerà in 17 discipline (2 in più rispetto a Tokyo). Si tratta di canoa, triathlon, atletica, badminton, canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, judo, nuoto, taekwondo, scherma, sitting volley, sollevamento pesi, tennis in carrozzina, tennistavolo, tiro a segno, tiro con l’arco. La portabandiera sarà Ambra Sabatini, velocista toscana e medaglia d’oro nei 100 metri a Tokyo 2020, che condividerà il tricolore insieme al veterano Luca Mazzone.