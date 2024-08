Oggi ha il potere chi controlla l’informazione o ha grandi patrimoni | il nuovo M5s parta da qui

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) La costituente del MoVimento 5 Stelle è un’ottima occasione per dare vita ad un’agenda per i movimenti della società post-industriale. In un articolo breve come questo non posso fare una trattazione lunga e articolata. Nel libro Ritorno al 2050 c’è una analisi della società che viviamo a cui vi rimando. Qui voglio concentrarmi sulla struttura diche subiamo., il principalenon è più nelle mani dei proprietari terrieri e dei mezzi di produzione ma risiede nel controllo del, nel controllo di tutti gli ecosistemi digitali e social arrivando al condizionamento invasivo dei comportamento e delle abitudini degli individui attraverso gli smartphone. Hachi detiene saperi e proprietà dei brevetti, chi ha accumulato capitali infiniti e fa i soldi con i soldi (tramite l’apparato tecno-finanziario e bancario e le sue regole).