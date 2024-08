Milan senti Cassano | Theo Hernandez che problemi ha o li risolve o quella è la porta…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 27 agosto 2024), Antonioha attaccatoper le sue ultime prestazioni molto sottotono con i rossoneri. Ecco le parole L’ex attaccante di, Inter e Roma, Antonionon ha peli sulla lingua quando parla del Diavolo e nell’appuntamento del programma Viva El Futbol, ha attaccatoper le sue prestazioni molto sottotono rispetto alle sue potenzialità: “Che problema ha lui? Vuole andare via? vuole più soldi?“.è convinto che il francese non sia sereno per le questioni legate al calciomercato, visto che sul terzino circolano sempre voci di un possibile addio. L’ex attaccante della Nazionale si è, poi, soffermato sui goal presi dalnelle prime due gare di campionato e secondo lui, sia in occasione della rete di Zapata sia nei due timbri del Parma, la colpa è proprio del terzino francese, che non ha mantenuto le marcature.