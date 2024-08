La Promessa anticipazioni Spagna | Pia scambia Salvador per Gregorio e lo ferisce

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 27 agosto 2024) Il ritorno dia Lariaccenderà in Pia il timore di dover subire nuovi soprusi. La donna sarà così spaventata da reagire in modo violento a un possibile pericolo, e a farne le spese sarà il povero. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.spagnole La: Pia terrorizzata daStando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli nei prossimi episodiuscirà di prigione e farà ritorno a La. Pia vivrà nel terrore pensando che lui voglia ucciderla. La sua paura la porterà ad avere una reazione eccessiva quando sentirà dei passi dietro la porta. Credendo che possa trattarsi di, la domestica prenderà un bicchiere di vetro tra le mani per difendersi e – nel momento in cui l’uomo misterioso aprirà la porta – lo colpirà alla testa.