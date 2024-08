Incidente choc centauro decapitato | il corpo ritrovato a 500 metri dalla moto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 27 agosto 2024) Ancora sangue sulle strade italiane, dove undi 51 anni è morto in seguito ad un terrificantediieri lunedì 26 agosto 2024 sulle strade di Viareggio. L’uomo stava guidando sulla Variante Aurelia in direzione del Lido di Camaiore, quando ha impattato violentemente contro il guardrail. Unche non ha dato scampo alciclista, morto tragicamente. L’Ilè statoa circa 500, recuperata quasi del tutto intatta, a dimostrazione di quanto sia stato violento l’impatto col guardrail che ha sbalzato lontanissimo ildell’uomo. Resta da capire se ilha perso autonomamente il controllo del mezzo o se l’sia stato provocato da altri mezzi o da ostacoli improvvisi.