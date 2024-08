Il fast food anti gay che apre una tv per famiglie alla vigilia delle elezioni Usa

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 27 agosto 2024) La catena diChick-fil-A si sta spingendo con forza nel settore dell'intrattenimento, con l'intenzione di lanciare una serie di programmi originali per la propria piattaforma di streaming. Ma che tipo di streaming unisce l'etica dell'intrattenimento percole un messaggio apertamente omofobico? Ci siamo dimenticati le affermazioni dell'amministratore delegato in merito ai matrimoni gay? In USA sembrerebbe di sì, ma lepotrebbero riaccendere i riflettori sul passato. La catena dicontraria al matrimonio omosessuale Nell'estate del 2012 sono volate scintille tra Chick-fil-A e la comunità Lgbtqia+ quando il CEO della catena Dan T.