Il dramma di Mariah Carey la mamma e la sorella muoiono nello stesso giorno | Il mio cuore è spezzato

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 27 agosto 2024) Lae ladiper, la quale ha annunciato che sua madre Patricia e suaAlison sono morte entrambe lodurante il fine settimana. “Il mioper aver perso mia madre lo scorso fine settimana. Purtroppo, in una tragica svolta degli eventi, miaha perso la vita lo” ha dichiarato la cantante in un comunicato. “Mi sento fortunata di aver potuto trascorrere l’ultima settimana con mia madre prima che morisse – si legge ancora – Apprezzo l’amore, il sostegno e il rispetto di tutti per la mia privacy durante questo periodo impossibile”. Al momento non è chiaro cosa abbia causato la morte di Patricia, 87 anni, e Alison, 67. Sposata con Alfred Roy, Patricia era una cantante d’opera e vocal coach diplomata alla Juilliard.