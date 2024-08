GF Greta Rossetti e Sergio D' Ottavi si sono lasciati | Speravo non fosse così

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 27 agosto 2024) Nell'ultimo periodo,D'hanno vissuto degli alti, ma soprattutto dei bassi, all'interno della loro relazione. Non molto tempo fa, infatti, arrivò un annuncio inerente la loro rottura, durante il quale il ragazzo alluse anche a dei possibili tradimenti da parte della sua compagna. Quest'ultima provvide a smentire e, dopo quel polverone, i due decisero di fare la pace e di darsi un'altra chance. Da quel momento in poi, però, qualcosa si è rotto. La coppia, infatti, ha vissuto in una sorta di limbo per diverse settimane, durante le quali i due non simostrati sui social per tutelare la loro privacy e capire il da farsi. Poisusseguite alcune stoccate social che i due silanciati reciprocamente, specie. In queste ore, poi, è arrivata la decisione drastica.