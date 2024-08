Come proteggere i nostri figli dai pericoli del web | il parental control e le sue alternative

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 27 agosto 2024) Nell’era in cui viviamo, internet ed annessi dispositivi tecnologici,smartphone, pc e tablet, sono diventati parte integrante della quotidianità, soprattutto per i più giovani. Questa connettività costante presenta lati diametralmente opposti: se offre indubbiamente enormi opportunità educative e di intrattenimento, comporta anche una serie di rischi e sfide che i genitori devono affrontare per garantire la sicurezza online dei propri. In questo panorama, ilemergeuno strumento fondamentale per aiutare i genitori a monitorare l’attività digitale dei bambini, assicurandosi che possano navigare in modo sicuro e appropriato all’età e alle diverse sensibilità. In questo articolo vedremo: cosa si intende perfunziona, se rappresenta davvero uno strumento efficace perdaidel web.