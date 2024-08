Beach soccer i convocati dell’Italia per il raduno di Tirrenia | 18 azzurri al lavoro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) L’Italia si prepara alla Superfinal della EBSL, l’equivalente degli Europei di, in programma ad Alghero, con unprevisto nella prima settimana di settembre, al quale parteciperanno 18, che saranno poi ridotti a 12 in vista della manifestazione. Glisono i campioni d’Europa in carica, hanno vinto tre titoli continentali nel 2005, nel 2018 e, appunto, nel 2023, e per la prima volta nella storia cercheranno il back-to-back: per prepararsi a difendere il titolo il CT, Emiliano Del Duca, diramerà i 12il 7 settembre. La Superfinal si terrà ancora ad Alghero, come lo scorso anno, dal 10 al 15 settembre: l’Italia ha ottenuto il pass per la fase conclusiva della rassegna continentale dopo aver vinto l’International2024 e potrà così provare a confermarsi sul trono del Vecchio Continente.