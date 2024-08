Barbara D’Urso la curiosa asta degli abiti indossati in tv | Ho pensato di usarli per aiutare i ragazzi fragili

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) Nell’attesa di conoscere il suo futurotra l’eventuale e chiaccherata partecipazione a Ballando Con Le Stelle o nuovi progetti, la conduttrice ha svuotato i suoi armadi ed è pronta a lanciare un’benefica. Sulla pagina Tik Tok di Carmelita è apparso un video nel quale la con 67enne indossa una canotta rossa, con la scritta in Swarovski Ragazzzii utilizzata nel corso dell’esperienza al timone del Grande Fratello: “iiii! Ricordate? Grande Fratello 4, anno 2005. Perché sono vestita così? Perché sto per condividere con voi una cosa molto bella che faccio, anzi facciamo, col cuore”. Andando avanti, la conduttrice ha lanciato una nuova frecciatina all’azienda per la quale ha lavorato per due decenni: “Come voi sapete, poco più di un anno fa si è interrotto in maniera un po’ brusca il mio rapporto con Mediaset che durava da tantissimi, tantissimi anni.