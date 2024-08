Banche | chiuse altre 163 filiali al sud la situazione è critica

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 27 agosto 2024) Altro che panda, qui serve un Wwf per salvare gli sportelli bancari ormai in via d'estinzione, come i simpatici orsi cinesi mangiatori di bambù. La chiusura di ulteriori 163, nei primi sei mesi del 2024, ha lasciato oltre 4 milioni di cittadini e circa 266 mila imprese senza un punto di riferimento sul territorio nazionale, aggravando la già preoccupante desertificazione bancaria che affligge un quarto del territorio nazionale (nel solo biennio 2022-2023, sono state1.500in tutto il Paese). A lanciare l'allarme è il recente rapporto dell'Osservatorio di First Cisl che evidenzia unasempre piùper il tessuto produttivo e sociale del nostro Paese, soprattutto al Sud.