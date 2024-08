Automobilista sferra un pugno ad un ciclista Denunciato un 41 enne per lesioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Forte dei Marmi, 27 agosto 2024 – Tutta colpa di un semaforo (diventato) rosso. Eh sì. Perché quando l’è rimasto bloccato davanti a quella luce rossa si è infuocato contro due turisti in bicicletta che forse poco prima lo avevano costretto a rallentare per non urtarli. E questo benché a bordo avesse anche i due figli di 4 e 7 anni. Ma tant’è. Facciamo un passo indietro. E’ il pomeriggio del 6 agosto scorso quando un italiano di 56 anni residente a Parma, mentre tornava a casa in bicicletta insieme alla moglie nel quartiere Vittoria Apuana di Forte dei Marmi, è stato raggiunto da un’autovettura che, costretta a rallentare per la presenza delle due biciclette, non è riuscita a passare con il semaforo verde. L’ha prima iniziato a suonare il clacson e a inveire contro il, anch’egli fermo con la moglie al semaforo.