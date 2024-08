Allagamenti e forte vento Malpensa dirotta 27 voli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Le forti piogge che si sono abbattute sul Varesotto nella mattinata di ieri hanno provocato danni e disagi, in particolare nella zona di Gavirate. Nel centro in riva al Lago di Varese il violento temporale con grandine ha portato adin diversi punti, dalle frazioni al centro. Fiumi d’acqua con tombini saltati, cantine e strade allagate, anche davanti al Municipio, hanno costretto i Vigili del fuoco e la Protezione civile ad intervenire per riportare la situazione alla normalità . Disagi simili anche nei centri limitrofi di Biandronno e Bardello. E su tutto il territorio provinciale sono state numerose le richieste di soccorso pervenute ai Vigili del fuoco per interventi legati a tagli di piante,e infiltrazioni d’acqua dalle coperture. Altra zona particolarmente colpita quella di