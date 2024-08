Usa Ordini di beni durevoli +99% a luglio oltre le stime

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 agosto 2024) New York, 26 ago. (askanews) – A, glidinegli Stati Uniti hanno registrato un dato in forte rialzo, benle attese. Rispetto al mese di giugno quando si era registrato un -6,6% glihanno registrato un pico del 9,9% a 289,6 miliardi di dollari, rispetto al mese precedente. A comunicarlo è il dipartimento al Commercio. Le attese erano per un rialzo del 4%. Il dato di giugno è stato rivisto da -6,6% e cioè 264,5 miliardi a -6,9% a 263,6 miliardi. Escludendo glidel settore trasporti il dato ha registrato un calo dello 0,2% contro lo +0,1% di giugno rivisto da iniziale +0,5%. Escludendo il settore della difesa glisono cresciuti del 10,4%. L'articolo Usa,di+9,9% aleproviene da Ildenaro.it.