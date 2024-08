Preso a pugni al volto e rapinato L’aggressore subito acciuffato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) PONTEDERA Un quarantenne è stato colpito con un pugno al. E’ successo poco prima delle 23 di sabato nella zona di via Brigate Partigiane a Pontedera. L’uomo, di origine nordafricana, ha fermato una pattuglia dei carabinieri dell’aliquota radiomobile che, in auto, stava effettuando un servizio di pattugliamento e controllo nell’area circostante la stazione ferroviaria e ha chiesto loro aiuto dicendo che pochi attimi prima un connazionale l’aveva colpito con un cazzotto e gli aveva portato via il borsello con il telefono cellulare, i documenti e pochi euro. La pattuglia dell’Arma ha chiesto alla vittima una descrizione fisica dele si è messaalla ricerca dell’uomo. Ilre è stato rintracciato a poche centinaia di metri di distanza. Aveva ancora con se il telefono cellulare della vittima.