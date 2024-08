Pensione anticipata allo studio finestre più lunghe per lasciare il lavoro | da 3 a 7 mesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Roma, 26 agosto 2024 – I tempi per andare insolo sulla base dei contributi versati potrebbero allungarsi. Da alcuni prime indiscrezioni che trapelano dalla legge di Bilancio 2025 emerge l'ipotesi di introdurre un allungamento delleper l'accesso alla, con 42 anni e 10di contributi (41 anni e 10per le donne), che al momento sono ferme a tre. Da quest'anno sono state allungate leper Quota 103 da 3 a 7per il privato e da 6 a 9 per il pubblico. Per l'anno prossimo sarebbe in atto una discussione sull'allungamento delleper le anticipate da 3 a 6-7, indipendentemente dall'età.