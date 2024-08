One Piece questo importante arco narrativo verrà accorciato nella Stagione 2?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 26 agosto 2024) Annunciati gli archi narrativi della nuova, questi potrebbero però subire delle piccole modifiche in termini di storia Nonostante tutte le previsioni, Onece l'ha fatta: il manga epico esiste da decenni e, grazie a Eiichiro Oda, il franchise è più vivo che mai. La serie Netflix ha infranto tutte le aspettative l'anno scorso, quando ha dimostrato che Hollywood poteva rendere giustizia a un anime anche in live-action. Secondo un recente report, la troupe dietro lo show sta lottando duramente per mantenere la secondadi Oneil più autentica possibile, visto che le riprese sono già in corso in Sudafrica da parecchie settimane. La notizia proviene da Nux, un popolare YouTuber, amico dello showrunner di