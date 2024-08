Notiziona per i videogiocatori | Fortnite torna sui cellulari dell’Ue

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 26 agosto 2024) La notizia che in tanti attendevano è finalmente arrivata:suigrazie ad un’escamotage Il panorama videoludico europeo è testimone di un evento significativo: il ritorno del celebre gioco onlinesui dispositivi mobili. Questo sviluppo è il risultato diretto del lancio dell’Epic Games Store, l’app store proprietario dello sviluppatore Epic Games, compatibile sia con i sistemi operativi iOS di Apple che Android di Google. La mossa segna un momento cruciale nella continua battaglia per la sovranità degli app store e le relative commissioni imposte agli sviluppatori.sui telefoni-Ansa-Notizie.comLa reintroduzione disugli smartphone europei non è solo una vittoria per i fan del gioco, ma rappresenta anche l’ultimo episodio in una lunga serie di conflitti tra Epic Games e i colossi tecnologici Apple e Google.