Motta a caccia di conferme contro un Verona temibile | Juventus tra mercato e voglia di primato

(Di lunedì 26 agosto 2024) Lì in vetta, appaiate a quota tre punti dopo un 3-0 all’esordio, e subito faccia a faccia alla seconda giornata. Ma tra gli obiettivi di unlow-budget, esotico e quadrato, e lache vuole rinascere col gioco e con unaggressivo, c’è un abisso a livello di qualità, di ambizioni, di obblighi. Eppure, entrambe hanno un bel sorriso stampato in faccia dopo l’esordio. La Juve, che pure ha ottenuto lo stesso risultato alla prima rispetto alle precedenti due stagioni sotto la guida di Allegri, sembra però ripulita già di un certo tipo di atteggiamento e in grado di aprire un ciclo completamente nuovo.