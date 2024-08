Landini | Oggi serve il salario minimo 20 anni di leggi sbagliate hanno aumentato la precarietà non è solo colpa della destra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Maurizioalla festa del Pd parla di: “Io faccio un esempio su di me, quando ho iniziato a lavorare, tantifa non c’era il livello diche c’è adesso. Ci sono salari bassi, fanno le medie, vogliamo andare a vedere quanti part-time involontari ci sono? Quanti lavoratori a chiamata? Quanti interinali? Quante finte partite iva? Quanto lavoro nero, caporalato? L’idea di abbassamento di salari è legato a un’idea di sviluppo che in questisi è affermato fondato sullae non sul lavoro. Bisogna rimettere al centro il lavoro, le persone, la dignità. Lebalorde che negli ultimi 20sono state create eprodotto unasenza fine, è venuto il momento di cancellarle e di cambiarle. Io penso che è giusto arrivare a una legge che stabilisca ilorario